Foggia, Somma non vede l’ora di iniziare: “Questa squadra ha valori importanti. Darò il meglio”

“Ho dato subito la mia disponibilità senza condizioni di contratto. Ritengo che sia una grossa opportunità per me”. Sono le parole di Mario Somma nuovo allenatore del Calcio Foggia. Oggi il mister si è presentato ufficialmente alla stampa affiancato dal presidente Nicola Canonico e dal ds Piergiuseppe Sapio.

“Non me l’aspettavo. È una situazione piuttosto anomala in quanto stiamo parlando di una squadra quarta in classifica”. Somma pensa di poter fare bene: “Eredito una squadra che ha dei valori e voglio mostrare il mio meglio”. Il neo allenatore rossonero percepirà un contratto al minimo federale e non cambierà lo staff: “In questo momento bisogna evitare cambiamenti estremi. Mi fido del lavoro di Gallo. Questo gruppo è molto valido e ha alternative importanti”.

Felice il patron Canonico che aveva insistito sul termine personalità: “Sono soddisfatto della scelta. Il mister è determinato e ha energia positiva. Ci serviva uno come lui”.