Carnevale mai visto prima ad Apricena, carri allegorici e super ospiti: da Gabry Ponte a Malgioglio

Sorprendente carnevale ad Apricena con sfilate di gruppi e carri allegorici realizzati dalle Associazioni Movidaunia e Elementi Creativi. Una realtà decisamente in crescita stando all’organizzazione messa in piedi quest’anno. Il sindaco Potenza, dopo la manifestazione di ieri, parla di “pubblico in delirio”.

“È con grande emozione – prosegue – che, al termine di questa prima serata, ringrazio vivamente tutti coloro che si sono impegnati in prima persona per l’ottima riuscita degli eventi: grazie! Nella sola giornata di oggi (ieri, ndr), oltre ventimila persone hanno affollato le strade della nostra città, formando un corteo di sorrisi e di festa, con visitatori da ogni dove – anche da fuori provincia – che ci hanno riempito il cuore. La serata poi è esplosa tra le note di Gabry Ponte, e il delirio del pubblico in una serata magica e si è conclusa con un grandioso spettacolo pirotecnico. Nel ringraziarvi, vi rinnovo l’invito a festeggiare ancora con noi domenica prossima, 26 febbraio, con la parata dei carri e il concerto di Cristiano Malgioglio, il popolo dei coriandoli vi aspetta”.