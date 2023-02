A sorpresa lascia la commissaria straordinaria di Foggia, Marilisa Magno. Rassegnate le dimissioni

Marilisa Magno dice addio al Comune di Foggia. La commissaria straordinaria ha rassegnato le dimissioni dall’incarico dopo circa un anno e mezzo di lavoro. La decisione, per motivi di salute, è stata formalizzata il 16 febbraio scorso e comunicata in queste ore ai dirigenti.

Fonti interne al palazzo fanno trapelare che alla base della sua decisione non ci sia “nessuna dietrologia”, ma motivazioni strettamente personali, legate alla salute della prefetta di origini campane, che si era vista l’ultima volta in una occasione pubblica durante la visita del ministro Matteo Piantedosi.

Restano in carica gli altri due commissari, Sebastiano Giangrande e Rachele Giandolfi. Si attende ora la sua sostituzione.

“Apprendiamo con stupore delle dimissioni da commissario della dottoressa Magno – commenta il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Giampietro -. La cosa ci lascia basiti soprattutto perché aveva richiesto con forza il prolungamento del commissariamento della città e dopo le sue prese di posizione tanto determinate su aspetti così rilevanti come il contratto con l’Amiu. Se fossero confermate le indiscrezioni di stampa circa le motivazioni di salute avrebbe tutta la nostra solidarietà, in caso contrario il fatto lascia non poche perplessità”.