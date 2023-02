Giuramento di Nobiletti come nuovo presidente della Provincia di Foggia. Inizia la sua era a capo dell’ente

Il Consiglio Provinciale, si è riunito a Palazzo Dogana, con la partecipazione del presidente, Giuseppe Nobiletti e dei consiglieri provinciali:: Augello Roberto; Cilenti Lucrezia; Giurato Luigi; Maggi Miriam; Mangiacotti Giuseppe; Palladino Nunziata; Prencipe Salvatore; Pezzano Rino; Rinaldi Libera Liliana; Sementino Michele; Zuccaro Antonio; del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli e del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Antonio Chinno.

Nel suo intervento introduttivo, Nobiletti ha ringraziato tutti gli amministratori ed ha affermato che ci sarà il massimo impegno verso una crescita armonica del territorio e che il tema dell’affermazione della legalità dovrà essere prioritario per la Capitanata, così come ogni azione virtuosa per migliorare le infrastrutture, la viabilità e le scuole.

Sono intervenuti i consiglieri: Pezzano; Sementino; Mangiacotti; Palladino; Prencipe; Augello; Cilenti e Giurato.

Il Consiglio ha preso atto, all’unanimità, che nei confronti del presidente Nobiletti non sono emerse cause di ineleggibilità o incompatibilità e ne ha convalidato l’elezione alla carica di presidente della Provincia di Foggia.

Pertanto, Nobiletti ha prestato giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale, con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento della Provincia e di agire per il bene di tutti i cittadini”.