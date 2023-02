Danneggiata la sede della Lega a Serracapriola. Il senatore Marti: “Atto insulso e inaccettabile”

“Tanta amarezza per quanto accaduto questa notte a Serracapriola in provincia di Foggia. Alcuni vandali si sono introdotti nella sede della Lega, rompendo vetri e creando danni all’interno. Un atto insulso e inaccettabile. Spero che le Forze dell’Ordine, prontamente intervenute sul posto per fare i rilievi, trovino al più presto questi bulletti della società, che meritano sicuramente una lezione di civiltà e di democrazia. Un forte abbraccio al segretario cittadino Michele Leombruno e a tutti i militanti della Lega di Serracapriola”. È quanto si legge in una nota del senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega in Puglia.