“Facciamofiliera”, al Fruit Logistic di Berlino il progetto aggregativo agroalimentare di Barreca e Bozza

Secondo appuntamento in Germania e nuovi obiettivi per Facciamo Filiera, il progetto delle due professioniste pugliesi Daniela Barreca e Grazia Bozza presenti alla fiera Fruit Logistic di Berlino con il workshop presso il Padiglione della Regione Puglia, per la presentazione di un nuovo modo di fare Consulenza.

L’ortofrutta pugliese necessita di aggregazione a valle e a monte per non soccombere a causa di prezzi stracciati.

Moderatore del workshop il presidente del consorzio Global Fresh Fruit, Francesco De Filippis, il quale introducendo i lavori, ha enfatizzato l’importanza dell’aggregazione tanto da aver portato il Consorzio ad assumere il ruolo di interfaccia del territorio con il mondo agricolo in diversi progetti di investimento.

Ricco il parterre dei partecipanti, iniziando da Daniela Barreca A.U di facciamofiliera srls, la quale ha ringraziato in modo particolare l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, che oltre a patrocinare l’evento, ha sostenuto ed invogliato il percorso intrapreso per lo sviluppo ed aggregazione tra istituzioni, consulenza ed aziende agricole.

Citando Helen Keller “ da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare molto” Barreca ha ringraziato l’amministratore pubblico e Francesco Paolicelli, Presidente IV Commissione Consigliare Permanente, Agricoltura Sviluppo Economico, Consiglio Regionale della Puglia.

Il dirigente al ramo pugliese Gianluca Nardone Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ha da parte sua manifestato la disponibilità di tutta la struttura tecnica ad ogni possibile confronto.

Come ha sottolineato Luigi Treggiari di Union Camere in un periodo con strascichi recessivi molto pesanti, la disponibilità e la volontà alla promozione e al coordinamento delle imprese con misure specifiche di sostegno diventano fondamentali. Tanto più se si chiude la filiera.

In tal senso Grazia Bozza di Facciamofiliera ha rimarcato la centralità dell’importanza della buona e sostenibile consulenza al fianco delle aziende in un’ottica di ammodernamento e sviluppo.

Al Consorzio Global Fresh Fruit AGROMED SB che fa parte di Facciamofiliera è andato l’Italian food awards 2023.