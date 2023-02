Postazioni “instagrammabili” nel cuore di Foggia, scatta il contest fotografico per animare il centro cittadino

“#rinnamoriamocidelcentrofg è il contest fotografico organizzato dall’Associazione Libertà civile, Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia e il CIV Il Grande Centro che si terrà il 14 febbraio in occasione della festività di San Valentino. L’iniziativa, di animazione territoriale, è rivolta ai cittadini di Foggia: i due selfie che riceveranno più cuori su Instagram riceveranno due buoni spesa da utilizzare nei negozi di Foggia aderenti all’iniziativa”. Lo riporta una nota di Confcommercio.

“Abbiamo sentito la necessità e l’esigenza di creare innanzitutto sinergie positive tra noi operatori commerciali, in un momento storico dove è indispensabile mostrarsi ed essere propositivi. E, difatti, la risposta dei nostri colleghi è stata in linea con le nostre aspettative: numerosa e di slancio, segno che c’è una grande voglia di ripartire e di fare squadra per la città. E, con convinzione, vogliamo ringraziare tutti i commercianti del centro di Foggia per non essersi sottratti all’iniziativa. Questo evento vuol essere l’inizio e il volano per la realizzazione di nuove iniziative che avranno anche delle ricadute sociali”, hanno dichiarato i due promotori del contest, Alessio Lusuriello, presidente del CIV Confcommercio Il Grande centro e dell’APS Libertà Civile e Alessandro D’Agnone, presidente dei Giovani Imprenditori della città di Foggia.

“Confcommercio Foggia ha contribuito al coordinamento organizzativo dell’evento a dimostrazione della capacità di aggregazione e di impegno verso le imprese del territorio. Si ringraziano, altresì, gli sponsor: auto Di Carlo, Carni e Affini, Cantine La Dogan, Piccolo Garden, Serrese, BarPag”.

REGOLAMENTO CONTEST

Nelle vie principali del centro della città di Foggia – Corso Cairoli, Corso Vittorio Emanuele, via Dante, Corso Garibaldi, via Lanza e Piazza Giordano – saranno posizionate delle postazioni instagrammabili utili per la realizzazione dei selfie e per poter partecipare al contest fotografico. Una volta scattata la foto si dovrà postare nelle stories del proprio profilo taggando la pagina social del contest. L’hashtag ufficiale è #rinnamoriamocidelcentrofg – @rinnamoriamocidelcentrofg

Le foto saranno tutte pubblicate e chi riceverà più cuori riceverà il premio. Il premio consiste per il primo classificato in 4 buoni sconto da 50 € da utilizzare nei negozi aderenti (la lista è scaricabile dal sito di Confcommercio Foggia) e per il secondo classificato in 2 buoni da 50 euro. I buoni sono usufruibili entro e non oltre il 28 febbraio 2023.