Giovane donna accoltellata in un Caf di San Severo, polizia ferma l’aggressore. Indagini per risalire al movente

Donna ferita al volto con una coltellata da un uomo che è stato fermato dalla polizia. E’ accaduto a San Severo. Stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe entrato nel Caf di via Fratelli Bandiera, dove lavora la vittima, chiedendo un certificato. Per cause ancora da chiarire, ha estratto un coltello e l’ha colpita al volto. Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno medicato la donna: lieve la ferita. Gli agenti di polizia, giunti poco dopo, hanno bloccato l’aggressore. (Agi)