Il parcheggio “Zuretti” di Foggia trattato come “proprietà privata”. La denuncia dell’avvocato Russo

A Foggia tiene ancora banco il caso del parcheggio Zuretti. La questione, sollevata in queste ore dall’avvocato Giovanni Russo, è stata segnalata dal legale anche all’inviato di “Striscia la Notizia”, Pinuccio. Ecco cosa scrive Russo nella sua missiva: “Da diversi mesi nella città di Foggia si sta verificando un’incresciosa situazione volta a limitare la libertà di circolazione dei cittadini. L’Ataf, società in house del Comune di Foggia con regolare gara d’appalto concedeva la gestione del parcheggio interrato denominato ‘Parcheggio Zuretti’ sito a Foggia all’incrocio fra via Zuretti e Corso Roma per la durata di anni 9. A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto in favore della società ‘H24 Autorimessa di Antonio Delli Carri’, l’intera zona sovrastante il parcheggio (da tempo usufruita da noi cittadini foggiani per il passeggio) è stata tappezzata da cartelli riportanti la dicitura ‘proprietà privata’. Purtroppo lo scorso 29 gennaio, mentre mi trovavo a passeggiare su detta area (marciapiede lato via Zuretti) con il mio cane e mia moglie, venivo raggiunto da personale di vigilanza privata che mi intimava di abbandonare immediatamente l’area essendo la stessa proprietà privata laddove il passaggio dei cani non era consentito. Ci tengo a precisare – prosegue Russo nella lettera inviata a Pinuccio – che tale intimazione avveniva senza che il mio cane avesse in alcun modo arrecato danni ovvero sporcizia di qualsiasi genere all’intera area di passeggio (che ripeto trattasi di un marciapiede) cosa che avrebbe giustificato la richiesta di intervento della stessa Polizia Municipale atta a sanzionare l’avvenuta deiezione del cane e la mancata rimozione della stessa da parte mia secondo quanto previsto nel regolamento comunale”.

E ancora: “Il passeggio dei pedoni in quell’area è obbligato sul marciapiede del parcheggio Zuretti in virtù della concomitanza di lavori di ristrutturazione del palazzo Asl (insistente sulla stessa via Zuretti). Unica alternativa di passaggio sarebbe stata quella di camminare sulla strada in cui circolano con regolarità gli autoveicoli.

Di tanto ne davo immediata esposizione alla Polizia Municipale di Foggia con una telefonata di pari data (delle ore 11.45), la quale mi invitava a formulare un esposto, cosa che è avvenuta sempre nella domenica a mezzo mail-pec inoltrata anche al gabinetto del sindaco oltre che al settore urbanistica senza ottenere alcun riscontro. Successivamente nell’effettuare alcune ricerche su internet ho notato che quanto accadutomi è stato più volte reiterato dal concessionario del parcheggio Zuretti sempre con metodi poco conformi al diritto sia in ordine alla qualificazione della zona e sia nelle modalità di avvicinare le persone in sereno passeggio familiare”.

La vicenda, infatti, emerse mesi fa sui giornali locali che pubblicarono le segnalazioni di alcuni cittadini indignati per la situazione venutasi a creare allo Zuretti. Sulla questione giunse anche la replica dei titolari dell’Autorimessa: a giugno dell’anno scorso, attraverso i propri legali, gli imprenditori parlarono di “accuse tanto gravi quanto infondate che ledono pesantemente la reputazione del legale rappresentante della ditta concessionaria”.

