Lavoratori dell’ex Tozzi Sud di Foggia protestano davanti sede della Regione Puglia. In 114 rischiano licenziamento

Una cinquantina di lavoratori delle G&W Electric di Foggia stanno manifestando davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia, a Bari, mentre è in corso una riunione della task force regionale sulla vertenza aziendale. Le segreterie provinciali Fim, Fiom e Uilm, con le Rsu, oggi hanno proclamato uno sciopero di otto ore per protestare contro l’annunciato licenziamento di 114 operai. La società americana ha acquisito il sito industriale, ex Tozzi, nel 2019 e realizza quadri elettrici di bassa e media tensione. I 114 lavoratori rischiano dopo la comunicazione della società di veder dismettere il sito industriale e avviare il licenziamento collettivo. (Ansa).