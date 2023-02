Covid, da Regione Puglia aiuti per 17 milioni di euro a 1.660 aziende. Indennizzi attraverso un avviso pubblico

“Custodiamo le imprese”, l’Avviso regionale pugliese gestito da Puglia Sviluppo e finalizzata a sostenere le imprese in difficoltà per l’emergenza sanitaria, ha aiutato 1.660 imprese per sovvenzioni totali che sfiorano i 17 milioni di euro. Lo comunica la Regione Puglia. “Un risultato importante – fa sapere la Regione – che ha consentito a bar, ristoranti, commercianti, ambulanti, centri di estetica, parrucchieri, attività sportive e di divertimento, varie tipologie di servizi tra cui asili nido e assistenza per minori disabili, di ricevere un ristoro utile a recuperare almeno in parte i ricavi persi per l’emergenza sanitaria”.

“Questa misura – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è stata una vera e propria ‘agevolazione di prossimità’, che è riuscita ad individuare e sostenere i bisogni delle imprese micro, piccole e medie dei più disparati settori, danneggiate dalle conseguenze economiche della pandemia”. “La risposta da parte delle aziende pugliesi è stata immediata – aggiunge – e la gestione dello strumento particolarmente efficiente: in neanche un anno sono state disposte erogazioni per oltre 1.600 beneficiari. Vuol dire che quasi 17 milioni di euro, a fondo perduto, hanno già compensato, almeno in parte, riduzioni di fatturato generate dalla crisi sanitaria”. La maggior parte delle richieste è arrivata dal comparto ristorazione e bar (il 43%) seguito da commercio ambulante(30,3%), commercio in sede fissa (9,5%), servizi alla persona (7,8%), servizi sportivi (5,1%) e servizi sociali (3,3%). Quanto alle province, al primo posto per numero di domande si colloca Bari (29%), seguita da Lecce (24%), Bat (14%), Foggia (13%), Taranto (10%) e Brindisi (10%). (Ansa).