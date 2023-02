“Bombe e Affari”, su Rete 4 parla Landella: “Sono innocente e la mafia non è mai entrata nel Comune di Foggia”

Foggia su Rete 4. Ieri sera durante la trasmissione “Fuori dal Coro”, si è parlato anche dello scioglimento per mafia del Comune nel 2021. L’inviata ha provato ad incontrare l’ex sindaco Franco Landella non riuscendoci. Successivamente l’ha contattato al telefono per chiedergli conto del caso tangenti e delle presunte infiltrazioni criminali nell’ente comunale. L’ex primo cittadino ha risposto così: “Io e mia moglie siamo innocenti. C’è un processo in corso. La tangente di 300mila euro? Sono dichiarazioni del mio accusatore. La mafia non è mai entrata in Comune, non c’è un atto che lo dimostri”. “Ma il Comune è stato sciolto quando lei era sindaco”, ha incalzato la giornalista. “Glielo dica al prefetto”, la replica di Landella.

La trasmissione ha raccontato anche della “Quarta Mafia” che vede in Foggia la sua “capitale”, città vittima dell’egemonia criminale di tre famiglie “alleate tra loro e con una cassa comune”. Il servizio si è concluso con alcune brevi interviste alle vittime di attentati ed estorsioni e riferimenti al traffico di armi, droga e agli assalti a portavalori.