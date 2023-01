Calcio Foggia: ecco Thiam, portiere di oltre 2 metri. “Questa città ha una storia, sono felice”

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Demba Thiam dalla Spal.

Il portiere si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024.

“Arrivo a Foggia per dare il meglio di me. Questa città ha una storia e in tanti me ne hanno parlato. Sono felice di poter giocare qui, farò il massimo per non deludere i tifosi rossoneri. Forza Foggia”, spiega Thiam ai microfoni del club.

PROFILO | Demba Thiam nasce il 5 marzo 1998 in Senegal.

I 202 cm di statura fanno di Thiam un portiere in grandi di coprire molto bene lo specchio della porta. Cresciuto nel settore giovanile della Spal vive due esperienze in prestito, prima al Fano e poi alla Viterbese.

Con il club biancazzurro vanta presenze in Serie A e Serie B.