“Tradito da Monti Dauni e candidatura civetta di Di Mauro”, lo sfogo di Gatta dopo la sconfitta a Palazzo Dogana

“Eccomi qui. Dopo questa entusiasmante tornata elettorale il mio grazie, oggi, va ai moltissimi amministratori che hanno riposto nuovamente in me la loro fiducia, dimostrando apprezzamento per il grande lavoro che è stato compiuto per il territorio e per restituire dignità e centralità alla Provincia. E grazie a Fratelli d’Italia, Forza Italia e UDC che hanno scelto di rinnovarmi il proprio sostegno. Un ringraziamento particolare e speciale va alla squadra che mi ha accompagnato nel corso del mio mandato, a cominciare dai Consiglieri provinciali che hanno reso il nostro impegno così forte e produttivo e ci hanno permesso di ottenere un grande risultato elettorale. Auguri e buon lavoro a Giuseppe Nobiletti , al quale è affidata la guida della Provincia di Foggia”. Lo ha dichiarato il presidente uscente Nicola Gatta .

“Al nuovo presidente, ora che le elezioni sono alle spalle, chiedo di non disperdere l’immensa attività svolta in questi quattro anni, facendo tesoro delle tante idee e della straordinaria programmazione messa in campo per il territorio. Un’eredità che va valorizzata e merita continuità. Non posso nascondere il mio rammarico per la risposta scarna e al di sotto delle aspettative giunta dai Monti Dauni. E, naturalmente, per le contrapposizioni, frutto di capricci ed astio personali senza fondamento politico o amministrativo, che hanno provocato le divisioni che sono state determinanti per la vittoria di Giuseppe Nobiletti. La candidatura di Primiano Di Mauro, infatti, ha ottenuto il consenso di appena 48 amministratori, certificando così di non aver ricevuto neppure il voto dei 129 che l’avevano sottoscritta. Come avevo detto sin dall’inizio nulla di più di una ‘candidatura civetta’, presentata con il solo ed unico obiettivo di impedire la mia riconferma. In ogni caso non ci fermeremo. Ed il meraviglioso patrimonio di collaborazioni e sinergie che abbiamo saputo costruire sarà il punto dal quale ripartire insieme per la crescita della nostra Capitanata!”.