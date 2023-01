A Foggia apre “Krudo”, il ristorante con pescheria a vista dedicato al crudo di mare. “Offriamo un format evoluto”

La passione per il mare trasferita in un sogno imprenditoriale che prende vita nel pieno centro di Foggia: prima settimana di apertura per l’Oyster Fishbar Krudo di Viale XXIV Maggio, un format innovativo che sceglie di puntare sul vecchio salotto buono della città. Quei locali abbandonati da ben dodici anni hanno visto finalmente nuova luce: una finestra di eleganza dall’ispirazione marina occhieggia sul passeggio del ‘Viale della Stazione’, con il suo Krudo FishLab la pescheria a vista fulcro del ristorante. Al momento al civico 19 è già tutto sold out per i prossimi giorni. Curiosità a parte, il trend dei ristoranti di pesce tiene banco nel capoluogo dauno. Ma in questo caso l’ospite d’onore delle tavole imbandite sarà il crudo di mare.

LA PASSIONE PER IL MARE ARRIVA A TAVOLA | Un ambiente intimo e raffinato, volutamente di nicchia con i colori ispirati a tutte le sfumature del mare che – chi lo ama – conosce bene: è questa l’atmosfera che si respira nel nuovo Krudo dove la degustazione del pesce in tutte le sue varianti la farà da padrone con un occhio di riguardo al crudo di mare. Lontano dalle sue varianti estere, il crudo di pesce conquista una larga fetta di avventori che non rinunciano al sapore di quella che affonda le radici in una vecchia tradizione culinaria del Mediterraneo. “La risposta al momento è molto positiva, sicuramente il movente è la curiosità ma anche la voglia di mangiare bene pesce – commentano i titolari – e con il nostro format evoluto abbiamo portato un’offerta culinaria che mancava sul ‘Viale della Stazione’ così come non si vedeva da un po’ di tempo quel target fatto di gente adulta perbene frequentare questa parte della città”.

Il PESCE FRESCO A CASA TUA | Il nuovo ristorante è destinato a diventare anche un punto di riferimento per gli amanti dell’asporto: dalla frittura calda da portare via al pesce fresco pronto per essere gustato: “Abbiamo voluto portare in città una pescheria 2.0 – spiegano dalla proprietà – con un pescatore-chef che può offrire un prodotto fresco che puoi gustare già pronto a casa tua”.

L’APPELLO | Insomma, con l’apertura di questo nuovo ristorante arriva un segno concreto da parte di quell’imprenditoria che ancora crede nel riscatto della nostra città. Un riscatto che passa anche dalla sinergia con gli altri imprenditori del settore e con le Istituzioni: “Il ‘Viale della Stazione’ era parte del nostro centro storico, un salotto buono che non merita di essere abbandonato – continuano gli imprenditori – basterebbe davvero poco per valorizzarlo: un Piano del Commercio comunale ragionato, incentivi, sgravi. E anche la stessa voglia di fare rete da parte dei commercianti del quartiere. Ha funzionato anche in altre realtà. Perché non provare a Foggia?”.