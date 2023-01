Super Foggia! I rossoneri calano il poker e sbancano Pescara. Ora il terzo posto è più vicino

Un travolgente Foggia espugna l’Adriatico e cala il poker ad un Pescara confuso e umiliato dallo strapotere dei rossoneri che all’intervallo erano in vantaggio già per 3-0. Ospiti in gol al 9’ con Ogunseye che sfrutta al meglio un preciso suggerimento di Iacoponi. Il raddoppio al 40’: è ancora Iacoponi a servire l’assist vincente questa volta a Schenetti che con un tiro a giro dal limite dell’area fa secco l’estremo abruzzese. Il tris a pochi secondi dal riposo: azione di contropiede di Garattoni, passaggio finale per Schenetti, gran conclusione del numero 7 foggiano e deviazione di Cancellotti che spiazza il suo portiere. Si va negli spogliatoi con il parziale di Pescara 0 Foggia 3.

La ripresa si apre con i padroni di casa in cerca di riaprire la partita e con il Foggia che si rende pericoloso in contropiede, sfiorando in più occasioni il quarto gol che arriva a 4 minuti dal termine con Beretta. Rossoneri in forma strepitosa e lanciatissimi alle spalle delle prime in classifica.

Tabellino e pagelle (da Italpress)

PESCARA-FOGGIA 0-4 PESCARA (4-3-2-1): Plizzari 5.5; Cancellotti 5, Brosco 4.5, Ingrosso 4.5, Milani 4.5; Kraja 5 (1′ st Aloi 4.5), Palmiero 4.5 (1′ st Vergani 5), Mora 4.5 (12′ st Gyabuaa 5.5); Cuppone 4.5, (12′ st Rafia 5.5) Kolaj 5; Tupta 4.5 (36′ st Delle Monache sv). In panchina: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Lescano, D’Aloia, Boben, Desogus, Mesik, Saccani. Allenatore: Colombo 4.5. FOGGIA (3-5-2): Nobile 6.5; Leo 6.5, Di Pasquale 6.5, Rizzo 6.5; Garattoni 7, Frigerio 7 (40′ st Bjarkason sv), Petermann 7.5, Schenetti 7.5 (19′ st Di Noia 6), Costa 7 (40′ st Rutjens sv); Iacoponi 6.5 (19′ st Peralta 6.5), Ogunseye 7.5 (24′ st Beretta 7). In panchina: Illuzzi, Dalmasso, Kontek, Peschetola, Battimelli, Capogna. Allenatore: Gallo 7. ARBITRO: Perri di Roma. 6.5 RETI: 9′ pt Ogunseye, 40′ pt Schenetti, 45′ pt Schenetti, 41′ st Beretta. NOTE: terreno in buone condizioni. Spettatori 3.087, di cui 30 ospiti. Ammoniti: Iacoponi, Kraja. Angoli: 3-5. Recupero: 1′; 4′.