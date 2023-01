Gino Lisa Foggia: per Milano un volo al giorno, tre a settimana per Torino. Gargano, biglietto aereo+soggiorno

Continua a crescere il Foggia-Milano Malpensa che ha fatto registrare le migliori performance durante il periodo natalizio. Sotto le percentuali del primo collegamento invece il Foggia-Torino (40 per cento) che però vanterebbe un “significativo incremento delle prenotazioni dei biglietti”dalla prossima primavera quando scatterà l’orario estivo. Non si schioda da un riempimento medio del 50%, la presenza di passeggeri sui voli della Lumiwings. Lo riporta la gazzetta del mezzogiorno.

Si annunciano grandi novità per lo scalo foggiano, oltre alle tratte per Verona (dal 22 maggio) e Catania (dall’1 giugno), Lumiwings intende mettere in atto una strategia che punti alla copertura dell’intera settimana del Foggia-Milano. Attualmente – si legge su gazzetta – quattro le tratte settimanali, i voli sono stabiliti il martedì, giovedì, venerdì e domenica. Questa pianificazione andrà avanti fino al 24 marzo. Da lunedì 27 marzo verrà reintrodotto il volo del lunedì. Per il completamento del resto della settimana bisognerà attendere giugno: il 3 verrà istituzionalizzato il Foggia-Milano anche al sabato, mentre dal 7 giugno il Gino Lisa sarà collegato con l’hub lombardo anche tutti i mercoledì. Novità in vista anche per il Foggia-Torino che con l’orario estivo dovrebbe poter contare sul terzo collegamento settimanale dopo i due già attivi (venerdì e lunedì). Sul Torino-Foggia in particolare la compagnia informa di aver ricevuto «diverse prenotazioni» per il periodo primavera-estate.

Si lavora anche per il turismo sul Gargano, si muove Federalberghi. “Con la compagnia abbiamo in previsione di organizzare una serie di pacchetti biglietto aereo+soggiorno a prezzi convenienti”, illustra alla gazzetta il presidente provinciale Gino Notarangelo. “Parliamo di accordi per il momento riferibili solo ad alcune strutture – aggiunge – ma sono convinto che una volta trovata la formula molte altre strutture si aggregheranno all’iniziativa”.