Foggia, in viale Mazzini residenti infuriati: “Con i nuovi lavori sono spariti i posti auto. Anche noi abbiamo diritto di parcheggiare”

Residenti di viale Mazzini a Foggia infuriati dopo gli ultimi interventi nella zona: “Abbiamo un problema – spiegano a l’Immediato -, sono stati rifatti i marciapiedi ma purtroppo stanno dimezzando i parcheggi. Noi non abbiamo un garage ma avremmo diritto ad avere un posto per l’auto. In uno spazio di tre metri hanno piantato altri tre alberi, tra l’altro circondati da marmetti di un metro quadro o più. Noi abbiamo diritto a parcheggiare. Tra l’altro notiamo una scarsa manutenzione e una potatura sbagliata”.

Poi concludono: “Inoltre, l’Amiu non raccoglie le foglie e qui diventa un tappeto sporco e scivoloso. Qualcuno si è ribellato, altri stanno zitti. Una città lasciata allo sbando con interventi fatti senza cervello”.