Vincenzo Schettini, il prof che insegna fisica sui social: “La materia più bella del mondo”. Studenti in visibilio

Bagno di folla ad Orsara di Puglia per Vincenzo Schettini, il prof del momento nonché autore del libro “La Fisica che ci piace” e autentico fenomeno social con oltre mezzo milione di follower sia su Instagram che su Tik Tok. Il professore che tutti gli studenti vorrebbero avere in classe per i suoi metodi innovativi di insegnamento, con un approccio unico e inconfondibile, è stato letteralmente abbracciato e osannato da tantissimi studenti giunti nel piccolo centro dei Monti Dauni da tutta la provincia.

Una carovana di pullman ha invaso il paese già dal pomeriggio per prendere parte all’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale, con il consigliere delegato Michele Terlizzi e il sindaco Mario Simonelli in prima linea.