Altro che restauro! La scultura “Ali Sospese” del Gino Lisa abbandonata nelle campagne di San Severo

“Aeroporti di Puglia aveva annunciato su tutti i media ed i canali di comunicazione il restauro della scultura Il Volo, o denominata anche Ali Sospese, opera d’arte dello scultore Gianfranco Rizzi, e tra i simboli della città di Foggia. Durante nostre interlocuzioni con il presidente Vasile è stato più volte ed in diversi modi rimarcato che il restauro era ormai fatto e bisognasse solo procedere al basamento. Tramite segnalazione anonima e fotografie scopriamo che non solo l’opera non è stata restaurata ma si trova in stato di totale abbandono e degrado in una campagna nei pressi di San Severo. Abbiamo verificato tutto questo stamattina stessa”. Lo denunciano i membri de “La Società Civile Foggia”.

Secondo i rappresentanti del gruppo “la scultura è in stato fatiscente ed in preda alle intemperie ed atti di vandalismo. Non si sa perché sia lì ed a che titolo. L’incuria ed il menefreghismo rispetto alla nostra storia sono pari solo al livello eclatante delle menzogne che sono state rese alla nostra comunità tutta. Chiediamo gentilmente a Voi gentili operatori della comunicazione di dare quanta più diffusione a questa vergogna e di verificare voi stessi la situazione descritta. Uno sfregio all’intera Capitanata ed alla memoria collettiva. Qui il luogo dove è abbandonata la scultura. https://goo.gl/maps/KSKZPGqHHUdJJp539“.