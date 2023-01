UniFg, la corsa inattesa per il Rettorato frammenta l’Ateneo. Area medica in pole ma mancano le intese

Le dimissioni dell’ormai ex rettore dell’Unifg Pierpaolo Limone hanno provocato nella comunità accademica sconcerto e frammentazione. Nessuno si aspettava che il docente leccese, il più giovane rettore d’Italia, dopo appena tre anni, avrebbe scelto un altro incarico. Secondo i vari rumors che si rincorrono in Ateneo, i vari Dipartimenti non sarebbero pronti ad alleanze e corrono per ora quasi ognuno per proprio conto.

Non avrebbero la forza di eleggere il prossimo Magnifico i prof di economia, sebbene mai nessun rettore sia stato selezionato da quell’area di studio così come per l’area medica. Sono lontani i tempi del carismatico prof di Economia Politica Filippo Reganati. E il docente di Economia Industriale Cesare Pozzi non sarebbe interessato alla carica.

Per una tacita legge dell’alternanza sulla carta, il prossimo rettore, nonostante le legittime ambizioni della direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche Donatella Curtotti e del direttore del Distum Sebastiano Valerio, dovrebbe essere questa volta o un economista o un medico. Ma al Policlinico Riuniti la comunità è divisa tra i due Dipartimenti. Da un lato il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Gaetano Serviddio e dall’altro Lorenzo Lo Muzio, ordinario di Malattie odontostomatologiche, che negli ultimi anni non ha mai mancato una competizione elettorale. In queste ore i due docenti dovrebbero incontrarsi per trovare un’intesa.

Tra i due litiganti il terzo gode? È possibile. Sta aspettando infatti gli eventi, per tentare di ricucire tutte le anime, il prorettore Agostino Sevi che al momento non avrebbe i numeri per compattare la comunità ma la cui candidatura sarebbe più che naturale per l’Unifg e per la città.

Esiste però una curiosità in parte ostativa all’opzione Sevi. Il nome del docente di Zootecnia speciale, ex presidente dello Zooprofilattico ed allievo del primo rettore Antonio Muscio, uomo di destra vicino per cultura ai meloniani con una parentesi emilianista via Leo Di Gioia, circola ufficiosamente anche negli ambienti del centrodestra cittadino come potenziale candidato sindaco di Foggia. (In alto, Sevi, Curtotti e Lo Muzio)