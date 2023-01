Blitz al Quartiere Ferrovia di Foggia, sanzionati commercianti e parcheggiatori abusivi

Ancora controlli e sequestri nel Quartiere Ferrovia. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D. hanno effettuato intensi controlli nel quartiere. Sono stati eseguiti sequestri di merce usata venduta abusivamente tra via Podgora e via Monfalcone.

Un ambulante abusivo è stato sanzionato per la violazione alla L.R. n°24/2015 (Codice del Commercio). Allo stesso è stato contestato un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore “Daspo Urbano” cosi come previsto dalle Legge 48/2017. Durante i controlli estesi a tutto il quartiere ferrovia sono state rilevate e sanzionate anche 14 auto in sosta irregolare.

Sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto è stato smantellato un giaciglio con due materassi e coperte raccolti e smaltiti da Amiu. Sempre in piazza Vittorio Veneto è stato sanzionato il proprietario di un cane perché non ha raccolto le deiezioni del suo animale in violazione alla O.S. nr. 25/2006. In piazza Giordano gli agenti hanno sanzionato un ambulante sorpreso a vendere giocattoli su area interdetta alla vendita con il relativo sequestro della merce esposta. Su viale XXIV Maggio sono stati contestati 2 “Daspo Urbano” a due individui in atteggiamenti di bivacco. Daspo Urbano anche per un parcheggiatore abusivo in piazzale Vittorio Veneto al quale è stato contestato un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore. Infine in piazza Cavour sottoposta a Daspo Urbano una prostituta.