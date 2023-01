In Capitanata salgono casi Covid e influenza. “Ci preoccupa l’aumento degli accessi in Pronto soccorso”

Anche in Capitanata casi covid e influenza in aumento. Il punto con il direttore sanitario del Policlinico di Foggia, Leo Miscio. “Situazione sotto controllo. Abbiamo 18 pazienti ricoverati più altri 6 in pronto soccorso. In questi giorni abbiamo riaperto un reparto covid e gel stiamo il tutto come unico hub della provincia, facendoci carico dei ricoveri di alta intensità”. Oltre al covid l’influenza. “Ce lo aspettavamo. Solitamente dopo le feste di Natale ci troviamo sempre davanti ad una recrudescenza di accessi in pronto soccorso per l’influenza, oltre ovviamente ai casi covid che in qualche modo sta riprendendo piede ma non nel numero dei ricoveri. Assistiamo ad un aumento di casi che tuttavia non impattano sui sistemi sanitari, almeno del Policlinico di Foggia. Quello che purtroppo ci tiene abbastanza impegnati è l’aumento degli accessi in pronto soccorso che in questi giorni arrivano fino a 150 al giorno, numeri significativi”.

Il direttore del Policlinico consiglia sempre massima prudenza. “Non abbandoniamo i dispositivi di protezione individuale, quindi indossiamo la mascherina nei luoghi affollati. E poi vacciniamoci sia contro ilmcivid che contro l’influenza stagionale”.