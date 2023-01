Due gol all’Andria e quarto posto in classifica: l’Audace Cerignola continua a stupire

Partenza lampo per il Cerignola che dopo sette minuti era già avanti di due gol grazie alle prodezze del solito Malcore e di Tascone. Tre punti preziosi per i padroni di casa che consolidano il piazzamento play off in attesa della sfida con la capolista Catanzaro in programma domenica prossima. Notte fonda per l’Andria sempre più ultima in classifica e in silenzio stampa.

I sigilli di Malcore e Tascone hanno tagliato subito le gambe alla formazione di Doudou da oggi in silenzio stampa. Entusiasmo e morale alle stelle nel Cerignola da questa sera quarta in classifica e pronta a sfidare nel prossimo turno la capolista Catanzaro. A commentare il 2-0 del Monterisi è il centrocampista gialloblu, Mattia Tascone autore del secondo gol.

“Sapevamo che l’Andria veniva a giocarsi il tutto per tutto, pertanto era importante approcciare bene la partita. Siamo stati bravi a segnare subito due gol e poi abbiamo amministrato fino al termine. Vittoria importante e meritata”. Per Tascone è la terza rete stagionale con la maglia del Cerignola. “Sono molto contento, ma il merito è di tutti, siamo un gruppo molto affiatato che sta crescendo di partita in partita. La squadra è coesa e andando avanti così ci toglieremo altre soddisfazioni”.