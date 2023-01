Bruciante sconfitta per il Foggia in casa della Virtus Francavilla. Vacilla la zona playoff

Delusione in casa Foggia per l’ennesima sconfitta esterna. Questa volta la squadra di Fabio Gallo è stata piegata dal Francavilla (1-0) che nonostante abbia giocato un tempo e mezzo in inferiorità numerica avrebbe meritato un successo più ampio. A decidere il match è stato Chicco Patierno uno dei giocnatori più rappresentativi della formazione brindisina. Il Foggia ha tentato solo nel finale con la forza della disperazione e con l’uomo in più, ma ha prodotto solo attacchi sterili e confusionari.

Sconfitta brutta e meritata come ha confermato a fine gara il tecnico rossonero. “Nulla da dire, il Francavilla ha fatto la sua partita e l’ha fatta bene, meritando il successo. Per quando ci riguarda dobbiamo fare molto di più per essere competitivi. Non ha funzionato nulla, dobbiamo solo vergognarci e chiedere scusa”.

Tabellino e pagelle (da Italpress)

VIRTUS FRANCAVILLA-FOGGIA 1-0 (TABELLINO) VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella 6; Solcia 6, Idda 6.5, Caporale 6.5; Cisco 6, Di Marco 7 (31′ st Mastropietro sv), Risolo 6, Tchetchoua 6 (23′ st Macca 6), De Marino 6.5 (31′ st Carella sv); Cardoselli 6 (15′ st Pierno 6), Patierno 7.5. In panchina: Romagnoli, Milli, Enyan, Ejesi. Allenatore: Calabro 7. FOGGIA (3-5-2): Nobile 6; Sciacca 6, Kontek 5.5 (1′ st Beretta 5.5), Di Pasquale 5.5; Garattoni 6, Frigerio 6, Odjer 5.5 (1′ st Schenetti 6), Di Noia 6 (1′ st Petermann 6.5), Nicolao 6 (12′ st Costa 6); Peralta 6.5, Ogunseye 5.5 (42′ st Peschetola sv). In panchina: Dalmasso, Illuzzi, Leo, Rizzo, Rutjens, Peschetola, Iacoponi, Battimelli, Capogna. Allenatore: Gallo 5. ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria 5. RETI: 7′ pt Patierno. NOTE: pomeriggio freddo. Al 26′ pt espulso Cisco per doppia ammonizione. Ammoniti: Cisco, Solcia, Di Noia, Avella, Pierno, Carella. Angoli: 2-8. Recupero: 2′; 6′.