Morto un bambino di 8 anni a Cerignola, tragedia scuote la città. Indagini in corso per fare luce sul caso

Tragedia a Cerignola dove un bambino di 8 anni è morto, molto probabilmente per un ictus. Secondo quanto ricostruito ieri sera il piccolo aveva accusato forti dolori alla testa, che si sono ripresentati questa mattina. I genitori hanno deciso di non mandarlo a scuola, e lo hanno fatto rimanere a letto. Qualche ora dopo la mamma ha cercato di svegliarlo ma il bambino era morto. Sull’accaduto indagano gli agenti di polizia di Cerignola e la Procura di Foggia che ha disposto la ricognizione cadaverica. Al pronto soccorso dell’ospedale di Cerignola, dove si trova il corpo del bambino, è giunto il medico legale. Pare che il bambino nei giorni precedenti avesse accusato alcuni malori e per questo erano state fatte delle analisi. (Agi)