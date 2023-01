“Regione Puglia investe 45 milioni contro il dissesto idrogeologico”. Interventi su strade, impianti e scuole

La Regione Puglia investe 45 milioni contro il dissesto idrogeologico. Lo annuncia il governatore Michele Emiliano: “Il 2023 – spiega – si apre con una buona notizia per tutte e sei le province pugliesi: sono in arrivo circa 45 milioni di euro che la Regione Puglia mette in campo per realizzare 150 interventi diffusi per la cura e la messa in sicurezza del territorio e, tra questi, anche interventi su alloggi popolari, scuole, impianti sportivi, strade, illuminazione. Sono quindi risorse che andranno a beneficio dei Comuni e dei cittadini perché finalizzate ad azioni molto concrete e tempestive per la tutela del patrimonio e dei servizi pubblici”.

Si tratta di un pacchetto di delibere approvate dalla Giunta regionale e di provvedimenti amministrativi completati dal dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, a cavallo degli ultimi giorni dello scorso anno e i primi del nuovo. È una selezione di interventi e opere sollecitate dalle amministrazioni comunali, definita nell’ambito dei contributi agli investimenti, della risposta ai danni da calamità naturali e della realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse. “Al di là dei numeri e delle fonti finanziarie – evidenzia il vicepresidente della Regione Puglia e assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Piemontese – questa azione regionale assicura una serie di interventi su strade, canali, scuole, impianti sportivi, edifici storici, centri sociali, cimiteri, reti di illuminazione: i beni e gli spazi in cui si snoda la vita quotidiana delle nostre comunità, su cui i Comuni potranno e dovranno intervenire velocemente, dato che sono obbligati ad affidare i lavori entro 8 mesi dall’attribuzione materiale dei contributi”. (Ansa).

Provincia di Foggia

– 150 mila euro e 255 mila euro a Accadia, rispettivamente, per la manutenzione e rifunzionalizzazione di Palazzo Maselli e per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del “Torrente Acquatonda” e suoi affluenti per i tratti costeggianti la strada, più 75 mila euro per il ripristino delle strutture all’impianto sportivo comunale che, nell’ambito del Piano di Protezione Civile, è destinata ad “Area di Emergenza” articolata con “Area di Attesa” (gradinata) e “Area di Accoglienza” e di “Elisoccorso (campo di calcio);

– 150 mila euro a Alberona per la messa in sicurezza e il ripristino di Via Volturino per il tratto a servizio della piscina comunale;

– 150 mila euro e 181 mila e 800 euro a Anzano di Puglia, rispettivamente, per realizzare loculi cimiteriali e nicchie ossarie nel cimitero comunale e per il consolidamento e la messa in sicurezza dell’area del centro abitato a ridosso della scuola dell’infanzia in Via Guardia di Pubblica Sicurezza. Giulio Rivera;

– 149 mila e 789 euro a Ascoli Satriano per la manutenzione straordinaria dell’edificio comunale di via San Donato;

– 1 milione e 200 mila euro a Apricena per realizzare un sistema di gestione delle acque pluviali nel centro abitato;

– 150 mila euro a Biccari per la manutenzione straordinaria e la sostituzione degli infissi della sede municipale;

– 150 mila euro e 181 mila e 800 euro a Bovino, rispettivamente, per la manutenzione straordinaria della sede municipale e per lavori urgenti per le per la messa in sicurezza dell’area della Villa Comunale lato Via Indipendenza adiacente il Parco Giochi;

– 150 mila euro e 295 mila euro a Cagnano Varano, rispettivamente, per la messa in sicurezza di una voragine all’incrocio fra via Foggia e via Enrico Toti e per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Piano del Pozzo” nella zona della Grotta di San Michele;

– 250 mila euro a Candela per la ristrutturazione edilizia della caserma dei Carabinieri;

– 150 mila a Carapelle per la manutenzione straordinaria agli spogliatoi esistenti a servizio degli impianti sportivi;

– 150 mila euro a Carlantino per la manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale;

– 150 mila euro a Casalnuovo Monterotaro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità comunale all’interno del centro abitato;

– 150 mila euro e 75 mila euro a Casalvecchio di Puglia, rispettivamente, per la manutenzione straordinaria della palestra scolastica “Attilio Celozzi” e per interventi urgenti a seguito delle avversità atmosferiche del mese di novembre 2022;

– 300 mila euro a Castelluccio Valmaggiore per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Sant’Angelo” e gli affluenti in destra e sinistra;

– 265 mila euro e 150 mila euro a Castelluccio dei Sauri, rispettivamente, per completare i lavori di pulizia, di sistemazione e messa in sicurezza del canale “Pozzo Vitolo” e per l’adeguamento del fabbricato comunale ricadente nell’area PIP a Centro servizi polifunzionali a supporto delle imprese;

– 75 mila euro a Castelnuovo della Daunia per un intervento di consolidamento e messa in sicurezza del muro di contenimento del terrapieno a monte di Via della Gardenia a seguito delle precipitazioni di eccezionale portata nei mesi di agosto e settembre 2022;

– 294 mila 500 euro a Celle San Vito per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Fontana Ferile”, “Fontanelle” e “Perraglia”;

– 150 mila a Cerignola per la manutenzione straordinaria di vari plessi scolastici;

– 150 mila euro a Chieuti per la manutenzione straordinaria dei locali comunali adibiti a deposito e del muro perimetrale di recinzione;

– 300 mila euro e 150 mila euro a Deliceto, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Carapellotto” e coli naturali affluenti al canale “Gavitelle” e per la messa in sicurezza della zona a monte del versante a ridosso dei fabbricati di Vico I Fontana;

– 150 mila euro a Faeto per la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale destinato a attrezzature e servizi culturali denominato “Gate Local” in via Duca Degli Abbruzzi con sovrastante copertura dell’immobile adibito a spazio pubblico in via Giuseppe Garibaldi;

– 2 milioni 108.542,97 euro a Foggia per la riqualificazione e l’efficientamento energetico di un complesso edilizio di 72 alloggi C.E.R. (Comitato per l’edilizia residenziale) in Via Parini scale A-B-C-D;

– 52 mila e 856,01 euro a Ischitella per la messa in sicurezza e la conservazione del Cipresso di San Francesco;

– 150 mila euro a Lesina per la manutenzione della sede comunale;

– 150 mila euro a Lucera per la manutenzione straordinaria di Palazzo di Città – Mozzagrugno;

– 150 mila euro a Mattinata per la manutenzione straordinaria di un immobile di pubblico interesse adibito a fanale di segnalazione;

– 300 mila euro e 75 mila euro a Monte Sant’Angelo, rispettivamente, per il completamento delle urbanizzazioni in continuità con Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele e per intervenire sulle condizioni di stabilità di un sentiero a causa dello smottamento del muretto a secco poggiante sul costone per un tratto di circa 20 metri lineari, più 20 mila euro di contributo per l’omologazione del campo sportivo;

– 150 mila euro a Motta Montecorvino per la manutenzione straordinaria della sorgente “Umara”;

– 150 mila euro a Orsara di Puglia per lavori di manutenzione e il ripristino dei danni al cimitero “San Salvatore”;

– 292 mila euro e 150 mila euro a Orta Nova, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale ai tratti dei canali “Bisifiocco”, “Bonifica” e “Ponticello” e per la messa in sicurezza del solaio al primo piano del Centro sociale Polivalente;

– 181 mila e 800 euro a Panni per interventi urgenti per la messa in sicurezza del centro abitato in Via Giordano e Via Papa Giovanni XXIII

– 300 mila euro e 340 mila euro a Pietramontecorvino, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del “Torrente Triolo” e per il progetto di miglioramento sismico della sede municipale e della sede C.O.C. (Centro Operativo Comunale), più 150 mila euro per il risanamento e il recupero del chiosco e dei bagni pubblici nell’area della villa comunale;

– 150 mila euro e 181 mila e 800 euro a Poggio Imperiale, rispettivamente, per la riqualificazione e manutenzione di Via Giuseppe Di Vittorio e per la sistemazione idraulica e regimentazione delle acque bianche dell’area ovest del centro abitato con rifacimento del manto stradale;

– 150 mila euro e 298 mila e 500 euro a Rignano Garganico, rispettivamente, per il recupero e la valorizzazione della pavimentazione stradale e pedonale di corso Giannone, via Belvedere e via Piccirilli, e per il completamento dell’intervento per il ripristino della continuità idraulica e ambientale del “Canale Mal Boccone” e dei suoi affluenti;

– 75 mila euro a Rocchetta Sant’Antonio per la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada rurale “Mezzo Bosco”;

– 181 mila e 800 euro a Rodi Garganico per interventi di manutenzione straordinaria del canale di accesso in avamporto al Porto Turistico Marina di Rodi Garganico;

– 299 mila e 500 euro e 150 mila euro a Roseto Valfortore, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale del fiume Fortore “Vallone Vadangillo” e per la messa in sicurezza dello spogliatoio del campo sportivo e area annessa, più 181 mila e 800 euro per ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale extra-urbana e dei sottoservizi idraulici fortemente compromessi a seguito del susseguirsi di eventi calamitosi in località “Maitini”;

– 300 mila euro e 150 mila euro a San Marco in Lamis, rispettivamente, per la manutenzione straordinaria dei canali Fajarama e difesa del torrente Jana e per la manutenzione straordinaria del “Teatro del Borgo”;

– 150 mila euro a San Marco La Catola per il risanamento e il recupero dei bagni pubblici e degli attigui spazi a parcheggio e aree pic-nic nell’area turistica “Bosco di San Cristoforo”;

– 300 mila euro a San Nicandro Garganico per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale dei torrenti “Scalzacalzati”, “Trippa”, “Costa dell’Arena e “Irca”;

– 150 mila euro a San Paolo di Civitate per la manutenzione straordinaria dell’isola pedonale minore di Piazza Aldo Moro;

– 3 milioni 434.088,91 euro a San Severo per la messa in sicurezza, rimozione rifiuti quali sorgenti primarie di contaminazione e ripristino ambientale;

– 150 mila euro a Sant’Agata di Puglia per la manutenzione straordinaria nel cimitero;

– 181 mila e 800 euro a Serracapriola per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale della palestra del plesso scolastico “Giuseppe Mazzini” facente parte dell’Istituto comprensivo “Grimaldi Giovanni Paolo II” in via Paolo VI, a seguito di eventi meteorici avvenuti tra il mese di giugno e il mese di ottobre 2022;

– 270 mila euro e 150 mila euro a Stornara, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Marana la Pidocchiosa” e per l’adeguamento strutturale e la messa in sicurezza della copertura crollata dell’immobile pubblico denominato “Caggese”;

– 150 mila euro e 290 mila euro a Stornarella, rispettivamente, per la sistemazione delle dissestate piazzette comunali e per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Marana la Pidocchiosa”;

150 mila euro e 300 mila euro a Torremaggiore, rispettivamente, per interventi di manutenzione urgenti del campo polifunzionale del polo sportivo comunale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale “Coppa la Breccia”, nonché 2 milioni e 320 mila euro per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e delle opere di urbanizzazione;

– 181 mila e 800 euro a Troia per interventi urgenti di consolidamento con palificazione della Via Roma tra i civici 75 e 111;

– 150 mila euro a Vico del Gargano per la manutenzione straordinaria sul Palazzo della Bella;

– 180 mila euro e 150 mila euro a Vieste, rispettivamente, per lavori di movimentazione di sedimenti marini all’interno del bacino portuale e per la manutenzione delle opere dei parapetti murari di sostegno della strada del lungomare Europa;

– 295 mila euro e 150 mila euro a Volturino, rispettivamente, per completare la manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla continuità idraulica e ambientale del “Canale Villanella” e coli naturali affluenti “Pozzo di Meo” e “Marano” e per la manutenzione straordinaria alla copertura a tetto del Complesso dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Salvatore Savastio” – Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado – Via delle Scuole;

– 300 mila euro a Zapponeta per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del torrente “Carapelle”

Tutto a regia regionale il Progetto pilota per 2 milioni di euro finalizzato a una maggiore fruibilità per la mobilità dolce e al potenziamento della funzione ecologica del Tratturo Magno L’Aquila-Foggia.