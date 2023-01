Primo candidato sindaco ufficiale a Peschici, Luigi D’Arenzo lancia la sfida: “Voglio riportare serenità”

Tra i diversi comuni della provincia di Foggia chiamati ad eleggere i nuovi sindaci nella tornata di primavera, c’è anche Peschici. Il primo candidato sindaco ufficiale è il geometra Luigi D’Arenzo. “Dopo innumerevoli anni di impegni indiretti e disinteressati, tesi al miglioramento socio-economico della nostra cittadina, ho deciso congiuntamente con un gruppo di amici, professionisti e gente semplice, facenti parte del tessuto socio-culturale del nostro comune, di proporre la mia candidatura a sindaco di Peschici. Questa decisione è scaturita dalle sollecitazioni di tutte le persone che mi hanno incoraggiato a intraprendere questa nuova sfida per lavorare ad un progetto inclusivo e non disgregativo, che è in grado di riportare quella serenità che manca alla nostra cittadina. Voglio indicare con forza una via sulla quale, a mio avviso, dobbiamo migliorare ancora: il comune di Peschici deve essere la ‘Casa di tutti i cittadini di Peschici’ e non un luogo delle fazioni politiche o interessi privati. Come già quotidianamente avviene da parte mia, spero di aver modo di confrontarmi con il maggior numero dei cittadini di Peschici, per ascoltare le loro proposte, oltre ad illustrare la mia visione, costruendo così assieme delle linee guida di governo di Peschici ampiamente condivise. Senza sottostare a nessuna logica politica. Aspettiamo il voto ma una cosa è chiara, il mio stile non cambierà, sarò realmente il sindaco di tutti”.

“Affinché si possano verificare le condizioni di un benessere comune bisogna dotare il nostro Ente di uno strumento socio-economico dal quale non si può più prescindere: ‘il Piano Urbanistico Generale’ ed in particolar modo la rigenerazione e riqualificazione urbana, che ci permetterà di intervenire e migliorare tutti i settori, dal comparto turistico, artigianale, agricolo, ittico e sportivo. Il mio intento – prosegue – è quello di dare pari dignità per tutti i cittadini e, anzi, particolare attenzione a quelli con meno possibilità economiche e bisognose di aiuti.

Una particolare attenzione verrà posta sulla promozione (nazionale ed internazionale), valorizzazione turistica e culturale del nostro territorio con la redazione di progetti che porteranno ad una puntuale programmazione della stessa. Inoltre è mia intenzione, appena eletto sindaco, di proporre un Protocollo di Intesa tra i comuni garganici coinvolgendo tutte le categorie operanti sul territorio affinché si faccia realmente sistema, in linea con il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia, che permetterà di destagionalizzare l’offerta turistica. È mia intenzione dotare l’Ente di una politica Social con uno staff dedicato solo ed esclusivamente a quelli che sono attualmente i maggiori canali di promozione (Facebook, Instagram, Tiktok) coinvolgendo vari influencer nazionali ed internazionali

La nota dolentissima dalla quale non si può più prescindere è quella della riorganizzazione del servizio della raccolta dei rifiuti urbani che ci ha visti protagonisti in negativo negli ultimi anni. Il servizio cosi come predisposto non è più attuabile. La nostra Peschici, in considerazione dell’altissima valenza turistica, non merita questo. È mia intenzione affidare all’Ufficio Tecnico comunale la redazione del programma di raccolta ed il coordinamento del servizio che dovrà poi essere eseguito e controllato. Si procederà ad individuare aree esterne all’abitato, non antropizzate, per posizionare isole ecologiche e impianti utili al funzionamento della stessa di concerto con l’ente Regione per questi ultimi.

Per quanto all’ambiente si valorizzerà l’ambiente naturale del comune di Peschici, ha un grande valore culturale e sociale; è indicatore rilevante della qualità della vita nella nostra città. È una risorsa, un capitale ecologico, che ogni singolo cittadino deve impegnarsi a curare e mantenere nel migliore dei modi. Progettare e operare trasformazioni nel territorio comporta un investimento che, tanto più oggi, può e deve essere ottimizzato, creando percorsi e risorse alla portata del più ampio numero possibile di utenti, con una particolare attenzione al significato che questo implica dal punto di vista pedagogico, educativo e sociale. Il programma sull’ambiente assicurerà, nell’ambito del territorio, l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attivita agro-silvo-pastorali e tradizionali.

Il nostro territorio costituirà un punto di riferimento per la crescente domanda di informazione naturalistica ed ecologica che viene dai numerosi visitatori dell’area Parco, per il mondo della scuola, per gli operatori del settore. Sarà un ottimo strumento didattico per gli istituti scolastici con valenze educative-ambientali e inoltre, arricchirà e qualificherà la promozione turistica da parte degli Enti preposti. Costituirà, senz’altro, uno strumento efficiente per un immediato approccio ai valori naturalistici culturali ed ambientali della zona”.

E conclude: “Il nostro sarà un progetto partecipato che vedrà coinvolti i cittadini, il mondo della scuola, le associazioni, i giovani che rappresentano il futuro e la vita della nostra cittadina al fine di valorizzarne la crescita culturale nell’intento di operare il vero cambiamento. Pronti alle sfide che ci attendono, pronti a condividere scelte importanti per il futuro di Peschici, un futuro che ci vedrà lealmente impegnati affinché si realizzino al meglio le iniziative fondamentali che la città attende ormai da troppo tempo. I punti salienti descritti sono solo una parte minimale del programma elettorale elaborato dal gruppo che verrà presentato ai cittadini”.