Ora tutti rivogliono l’ente Provincia, marcia indietro ad 8 anni dalla Legge Delrio. “Venga cancellata”

“L’elezione diretta di Province e Città metropolitane è una battaglia storica della Lega che ritiene la Provincia un ente intermedio fondamentale in un’ottica federalista e di sussidiarietà. Ed ora finalmente il Governo di centrodestra punta a ridare dignità a questa istituzione, svuotata di competenze e personale dalla legge Delrio voluta dalla sinistra, ma mai abolita, visto l’esito del referendum”. Lo afferma il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive del Senato.”Le Provincepersero funzioni, risorse e personale nel 2014 in seguito alla riforma Delrio, approvata alla Camera nonostante le proteste del centrodestra durante il Governo Renzi. Avrebbero dovuto essere abolite – si legge in una nota – con la riforma della Costituzione, bocciata dalla stragrande maggioranza dei cittadini in occasione del referendum del 4 dicembre 2016. Ora sono ben quattro i disegni di legge presentati nelle ultime settimane in Senato, rispettivamente da Lega, Forza Italia, FdI e Pd, che prevedono il ripristino del sistema elettorale a suffragio universale e diretto delle Province”.

“Auspico che la legge Delrio venga cancellata e si torni all’assetto istituzionale precedente. I cittadini hanno il diritto di scegliere i loro consiglieri provinciali ed il loro Presidente ed è necessario garantire all’Ente provinciale lo svolgimento delle funzioni che gli spettano”, conclude Bergesio.