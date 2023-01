Turismo, nautica, moda e molto altro ancora. Le opportunità sul Gargano con l’istituto “Mauro del Giudice”

Trasporti e logistica. Turismo. Nautica. Moda. Amministrazione, finanza e marketing con articolazione Sia. Sono solo alcune delle specializzazioni offerte dall’istituto di istruzione secondaria “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico e di Ischitella. Un’offerta che potrà essere “toccata con mano” sabato 14 gennaio in occasione dell’open day organizzato dall’istituto nelle due sedi. Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 gli studenti e gli insegnanti del “Mauro del Giudice” saranno a disposizione per dare informazioni sull’offerta formativa e per un giro nei locali della scuola e dei suoi laboratori.

Sabato 14 gennaio sarà dunque dedicata alla presentazione dei percorsi didattici e dei servizi che la scuola intende offrire ai propri futuri studenti per quanto riguarda tutti gli indirizzi di studio attivi. Sono previsti spazi informativi e presentazione di progetti nelle aule e nei laboratori da parte di docenti e studenti.

Prevista anche una sfilata di moda da parte di alcune ragazze degli istituti che mostreranno abiti realizzati nel corso delle attività scolastiche del settore moda.