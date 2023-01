Ragazzi ripuliscono San Nicandro Garganico, il sindaco: “Lezione di vita”

“In questi giorni, gruppi di giovani ci hanno chiesto l’autorizzazione per iniziare a fare qualcosa di bello e buono per il nostro, il loro territorio. Piccoli gesti ma di grande valore, perché esprimono finalmente la consapevolezza che solo tutti insieme ci si salva dalla rassegnazione e dall’abbandono”. Sono le parole del sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale , dopo l’iniziativa ecologica dei ragazzi della costituenda associazione “300”, che hanno voluto ripulire (e continueranno) la zona Fontanella, a Torre Mileto. Mentre San Nicandro Giovani ha voluto dare un tocco di originalità al belvedere S. Cristoforo con delle installazioni molto utili e una pulizia generale.

“Una lezione di vita – continua il sindaco -, da parte di questi ragazzi, che a lamentarsi e dire che tutto non va, preferiscono rimboccarsi le maniche e ‘fare’. È così che una comunità cresce! Ed è per questo che noi li sosterremo in tutto quello che di buono vorranno proporre per il bene di tutti. Siano di esempio! Grazie ragazzi: San Nicandro unita è più forte. Avanti così!”.