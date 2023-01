Spaventoso incidente nel Foggiano, violento frontale tra auto: c’è bimbo tra feriti

Spaventoso incidente sulla Statale 16, all’altezza di Marina di Lesina. Per cause ancora da accertare, alle 12 circa, due auto si sono scontrate in un violento frontale. Uno dei due mezzi si è ribaltato dopo l’impatto. Il bilancio è di cinque feriti, tra cui un bambino.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo per estrarre i feriti dalle lamiere, i sanitari del 118 e i rianimatori dell’elisoccorso. Al momento non sono note le condizioni dei feriti. Carabinieri intervenuti per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica.

(foto: archivio)