“Menefreghismo dei cittadini e servizio assente”. La rabbia dei foggiani per l’abbandono selvaggio dei rifiuti

“Cercasi disperatamente servizio di raccolta. Non sono foto di 30 anni fa ma vedere questo scempio come una discarica a cielo aperto in un capoluogo di provincia nel 2023 è a dir poco non solo inquietante ma ci dà un senso di insicurezza totale visto le condizioni disastrose della città”. Proseguono le segnalazioni di monnezza abbandonata a Foggia, soprattutto rifiuti ingombranti. Materassi, divani, poltrone e quant’altro.

“Da settimane – scrive ancora un lettore – sono abbandonati rifiuti di ogni genere dal menefreghismo dei cittadini, dalla totale assenza di chi deve vigilare, accompagnato dal servizio Amiu inesistente. Fa rabbrividire che per altri 9 anni saremo in mano ad un servizio scadente, probabilmente diventerà una città come le discariche in India, ogni mese centinaia di giovani abbandonano la città per avere un futuro migliore e pulito”.