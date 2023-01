Befana solidale a Orta Nova, consegnati doni per i piccoli pazienti del “Riuniti” di Foggia

Gli agenti della Polizia locale di Orta Nova hanno consegnato questa mattina diversi doni ai piccoli degenti dei reparti pediatrici del Policlinico Riuniti di Foggia nell’ambito della “Prima Befana della Polizia Locale di Orta Nova” , orgamizzata in collaborazione con la Misericordia di Orta Nova.

A margine della manifestazione in Largo Gesuitico di questa mattina, c’è stato il quizzone sul codice della strada, cui è seguito il premio offerto dal Comando di Polizia Locale.

“Giornata emozionante e ricca di significato che ha visto commuoversi tutti gli appartenenti al corpo – fanno sapere in una nota -. I momenti belli sono questi ed il Comando ha già lo sguardo rivolto alla prossima manifestazione aggregativa da offrire alla cittadinanza. Comunichiamo, inoltre, che i bambini che non sono riusciti ad avere la sacca ‘Amici della Polizia Locale di Orta Nova’, i cui nominativi sono stati registrati dai volontari della Misericordia, nei prossimi giorni riceveranno la sacca, sarà data informazione attraverso questo profilo social. Ringraziamo di cuore, ancora una volta, i volontari della Misericordia di Orta Nova che ci hanno accompagnato per mano in questa avventura!”, concludono