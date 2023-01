“Furia inaudita e fendenti a organi vitali”. Sentenza ricostruisce la drammatica morte di Francesco Traiano

“Con una furia inaudita gli imputati sono scesi dall’auto, si sono precipitati nel locale, il minorenne ha brandito in modo ben visibile il coltello il che dimostra la sua intenzione e quindi quantomeno l’accettazione del rischio da parte dei complici di usare l’arma non per intimidire ma per colpire”. Questa la drammatica ricostruzione della sentenza del processo a carico dei responsabili della morte di Francesco Traiano, 38enne titolare del bar di Foggia “Gocce di Caffè” ucciso durante una rapina a settembre 2020. La vittima morì dopo un breve periodo di coma.

Riguardo all’allora minorenne A.C., esecutore materiale dell’omicidio, si legge: “Non ha usato il coltello per minacciare Francesco Traiano o i due dipendenti, attuando quanto prestabilito con estrema freddezza e determinazione; si è avventato immediatamente sulla vittima e l’ha colpita ripetutamente sferrando fendenti a organi vitali. In quel preciso momento Antonio Tufo e Antonio Bernardo, i due maggiorenni complici del ragazzo non hanno manifestato sdegno, sgomento o stupore e questo aspetto induce la Corte d’Assise a ritenere che l’azione dell’esecutore materiale dell’accoltellamento non sia stata imprevedibile rispetto a quanto era stato programmato dai rapinatori, bensì fu attuativa di un piano preordinato e condiviso per raggiungere l’obiettivo prefissato a ogni costo, rapinare l’incasso del bar”.

Per i giudici, gli imputati Tufo e Bernardo sono responsabili di concorso nell’omicidio: “Non fu una iniziativa unilaterale del minorenne come sostenuto dai difensori, i due imputati, sebbene sprovvisti di coltello, hanno agito di concerto con il minore, al suo fianco, appoggiando e condividendo in toto il proposito criminoso”.

Per questa vicenda Bernardo e Tufo sono stati condannati a 30 anni di reclusione a testa mentre il minorenne, in altro procedimento, è stato condannato in primo e secondo grado a 16 anni. Un altro della banda, Christian Consalvo è stato invece condannato a 28 anni. Per tutti c’è il reato di omicidio volontario e rapina. Anche Consalvo “era consapevole di partecipare a una rapina con uno dei complici armato di coltello. Ha quindi avuto la piena percezione del rischio”. Simone Pio Amorico è stato invece condannato a 10 anni per concorso in rapina. Non prese parte all’azione ma fu tra quelli che la organizzò e aiutò i complici anche dopo il colpo.