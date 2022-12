Provincia di Foggia, Gatta ci riprova: “Investiti centinaia di milioni di euro per strade e scuole”

“Sono pronto a proseguire l’impegno per la Capitanata cominciato quattro anni fa, quando grazie alla fiducia degli amministratori del territorio ed al sostegno del centrodestra e delle tante esperienze di governo civiche sono stato eletto presidente della Provincia”. Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.

“Candidarmi nuovamente alla guida dell’amministrazione provinciale è un dovere nei confronti di tanti sindaci e Consiglieri comunali e delle comunità che, in più occasioni, hanno espresso apprezzamento per i moltissimi risultati raggiunti – ha aggiunto -. Siamo dentro una grande stagione di programmazione che ha bisogno di continuare a mantenere vive non soltanto le tantissime strategie messe in campo finora, ma soprattutto la capacità di costruire quelle sinergie e collaborazioni istituzionali sperimentate con successo nei quattro anni della mia presidenza, durante i quali ho messo sempre al primo posto il solo ed esclusivo interesse del territorio, dialogando e collaborando con tutti i livelli istituzionali”.

“Insieme abbiamo saputo fare della Provincia un Ente nuovamente fecondo di idee e fondamentale per ogni processo di sviluppo. Insieme l’abbiamo resa una protagonista assoluta della grande fase di programmazione che si è aperta con il CIS Capitanata ed il PNRR. Gran parte della mia attività è stata rivolta all’ammodernamento infrastrutturale del territorio, perché senza infrastrutture non può esserci alcuna valorizzazione delle nostre eccellenze culturali, turistiche, paesaggistiche, enogastronomiche e produttive. Ad oggi, tra interventi realizzati, cantierizzati e programmati la Provincia ha investito nella manutenzione stradale, in soli quattro anni, centinaia di milioni di euro, assicurando la massima attenzione ad ogni angolo del territorio: dal Gargano ai Monti Dauni, dal Tavoliere Nord al Tavoliere Sud. Senza dimenticare l’edilizia scolastica, in cui sono stati investiti circa 42 milioni di euro”.