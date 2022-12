Eventi a Capodanno in tutte le piazze e teatri dei capoluoghi pugliesi. “Facciamo rete per far crescere il turismo”

Eventi a Capodanno in tutte le piazze e teatri degli otto capoluoghi pugliesi per “fare rete per una crescita costante del turismo in tutte le province”. È l’obiettivo dell’accordo di cooperazione Regione, comuni e Pugliapromozione ribattezzato “Capodanni in Puglia” presentato oggi a Bari dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dal direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, con sindaci ed assessori di tutti i capoluoghi di provincia. A Bari andrà in scena il concerto in piazza Libertà in collaborazione con Radio Norba che porterà sul palco Rkomi, la Rappresentante di Lista e i Boomdabash. Ad Andria “Aspetta un nuovo anno insieme a noi” è la festa organizzata con la comicità di Uccio De Santis ed il dj set. A completare il cast ci saranno l’attrice andriese Agata Paradiso, Pierdavide Carone, Alex Belli, Salpedy, Eki, Raphaela, Ritmo80 show con Daniel’s Jack e Cecco Corvasce. A Barletta, al teatro Curci, andrà in scena lo spettacolo “Tutto il mondo è un palcoscenico” con Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo. A Brindisi è con un minifestival live tra rock, pop e musica cantautorale che sarà celebrato il Capodanno. “Brindisi Porto Natale” prevede quattro appuntamenti musicali ogni giorno dal 30 dicembre al 2 gennaio in piazza Mercato, tutti ad ingresso libero.

Avrà un valore davvero speciale il Capodanno che porta al 2023 per Foggia. Il Comune, malgrado sia commissariato, guarda con fiducia al nuovo anno anche grazie all’impegno della gestione commissariale, rappresentata in conferenza stampa a Bari da Marilisa Magno, componente della Commissione straordinaria del Comune di Foggia. Il 30 dicembre, l’Orchestra Suoni del Sud si esibirà nel concerto “Strauss in Giordano – I celebri valzer di Strauss incontrano la magia del Teatro Umberto Giordano di Foggia” in piazza Cesare Battisti.

A Lecce appuntamento in piazza Libertini il 31 sera con Bundamove, Antonio Castrignanò, Enzo Petrachi, Cesko e Puccia, Cinzia Marzo, Giorgio Doveri e Donatello Pisanello per Officina ZOÈ, Mundial e, in apertura, i giovani leccesi Ade & Mufu e Castromassi Dj set. Taranto accoglierà il nuovo anno con il concerto dell’1 gennaio 2023 ore 20.30 all’aperto nell’Arena Villa Peripato, sul palco ci sarà La nuova orchestra italiana fondata da Renzo Arbore. Il 31 dicembre a Trani, dalle 22.30, sul palco ci saranno i dj e gli animatori di Radio Selene, l’ironia di Pinuccio, le canzoni di Dodi Battaglia. (Ansa).