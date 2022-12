Ulteriori 930mila euro per il territorio. Camera di Commercio Foggia si rilancia: “Ruolo determinante”

È stato approvato all’unanimità, nella riunione odierna del Consiglio camerale, il bilancio preventivo 2023; a seguito del lavoro svolto negli ultimi anni, mirato a razionalizzare ed efficientare i costi di gestione, la Camera di Commercio di Foggia ha approvato un bilancio preventivo a pareggio, che prevede interventi economici per 400mila euro, senza tener conto dell’aumento del 20% del diritto annuale, la cui approvazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy è prevista nel mese di gennaio: una misura che incrementerà le risorse da destinare al territorio di ulteriori 930mila euro, per un importo complessivo di 1 milione 330mila euro.

Saranno quattro gli asset di intervento, in linea con la programmazione strategica di Unioncamere e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l’erogazione di voucher alle imprese in tema di transizione digitale ed ecologica, internazionalizzazione, formazione e turismo.

Nella riunione odierna il presidente Damiano Gelsomino ha evidenziato che: “il processo di efficientamento messo in campo dagli amministratori camerali, conclusosi con l’accorpamento dell’azienda speciale Camtek da parte dell’azienda speciale Cesan, ha consentito alla Camera di Commercio di Foggia di raggiungere l’equilibrio economico strutturale allontanando così lo spettro dell’accorpamento con altre Camere di Commercio, consentendo il rilancio della Camera stessa quale volano dello sviluppo del territorio. La Camera di Commercio di Foggia – ha rimarcato Gelsomino -, torna ad essere protagonista e si candida a svolgere un ruolo determinante per la ripresa economica e sociale del territorio di Capitanata.