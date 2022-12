Studiare e lavorare negli USA – A cosa fare attenzione prima di entrare nel Paese

Gli Stati Uniti rappresentano una meta molto ambita per la frequentazione di studi, corsi di formazione specializzati e viaggi di lavoro. I requisiti d’ingresso negli USA possono risultare un po’ confusi per alcuni, data la grande quantità di diversi tipi di visto. Un’alternativa è quella di richiedere l’ESTA, ritenuto generalmente la variante più conveniente. Scopri in questo articolo la differenza tra le varie autorizzazioni d’ingresso e informati sugli aspetti da tenere in considerazione prima di preparare un viaggio di studio o di lavoro negli Stati Uniti.

USA: la meta più ambita dagli studenti internazionali

Al giorno d’oggi, sono sempre di più gli studenti che decidono di proseguire i propri corsi di formazione all’estero. Tra i più scelti troviamo sia corsi di laurea triennale o magistrale a tempo pieno, sia corsi di breve durata, ad esempio aggiornamenti, specializzazioni volte al perfezionamento professionali o anche corsi di lingua.

Gli Stati Uniti rappresentano il Paese che ospita nelle proprie università e nei propri college il numero più alto di studenti internazionali al mondo. Più di un milione di studenti provenienti all’estero decidono ogni anno di iscriversi a un corso negli USA. Non si tratta certo di un dato sorprendente, considerando che l’ottenimento di un diploma presso scuole rinomate come il l’Istituto di tecnologia del Massachusetts, l’università di Harvard o l’università di Stanford viene considerato come un traguardo molto prestigioso.

Requisiti di accesso per brevi corsi di studio

Per brevi corsi part-time negli Stati Uniti, è consentito entrare nel Paese per mezzo di un ESTA, un’autorizzazione che permette di evitare la richiesta di visto in ambasciata. L’ESTA ha un periodo di validità di due anni, all’interno del quale e possibile effettuare molteplici viaggi dalla durata massima di 90 giorni ciascuno. Questa autorizzazione permette di entrare negli USA per viaggi di tipo turistico o professionale. Inoltre, consente di seguire corsi di formazione e specializzazione part-time, ovvero per un massimo di 18 ore a settimana. Molti dei corsi offerti da scuole, istituzioni e organizzazioni statunitensi sono creati apposta per rientrare in questi requisiti.

Visto per studi a tempo pieno

Se hai intenzione di studiare negli Stati Uniti a tempo pieno o di soggiornare nel Paese per più di tre mesi consecutivi, purtroppo non potrai utilizzare l’ESTA e ti verrà richiesto di ottenere un visto. Sono principalmente due le alternative che hai a disposizione: il visto J-1, per brevi programmi di scambio, o il visto F-1, per la frequentazione di un programma di studio che dura più anni. Il visto F-1 permette anche di effettuare tirocini negli USA.

Viaggio d’affari negli USA

I lavoratori possono effettuare un viaggio d’affari negli Stati Uniti con un ESTA se non sono dipendenti di un datore di lavoro statunitense e non ricevono compensi da alcuna azienda o organizzazione con sede negli USA. L’ESTA permette di recarsi negli Stati Uniti per svolgere negoziazioni, incontrare partner commerciali o partecipare a fiere e conferenze.

I casi in cui è possibile lavorare negli USA con un ESTA

Coloro che desiderano lavorare negli USA pur essendo impiegati presso un datore di lavoro statunitense, devono sempre richiedere un visto e non un ESTA. Le categorie di visto sono diverse e ognuna di loro viene indicata con una lettera. La maggior parte dei dipendenti che hanno bisogno di un visto di lavoro può ricorrere a un visto di categoria H. In alcuni casi particolari, possono essere adatti anche visti appartenenti alle categorie L, O, P o Q. È sempre possibile rivolgersi a un’ambasciata o a un consolato per determinare quale tipo di visto è il più adatto per ogni caso specifico.

Per i lavoratori indipendenti e per le persone che sono impiegate da un datore di lavoro fuori dagli USA non è necessario un visto per entrare nel Paese. Anche per questo motivo, l’ESTA è divenuto un documento elettronico importante per i nomadi digitali che vogliono stabilirsi temporaneamente negli Stati Uniti. I lavoratori che desiderano utilizzare quest’autorizzazione a tale scopo, devono verificare di soddisfare tutti gli altri requisiti per viaggiare con un ESTA prima di presentare la loro richiesta.