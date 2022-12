“Strade da scenario di guerra per parenti che scendono dal Nord”, la triste cartolina del Natale a Foggia

“Un vero appello ai dirigenti, e non solo, se hanno davvero a cuore una città che si presenterà anche nel 2023 in queste condizioni? Un appello a chi gestisce i soldi pubblici, a chi vive la città! È inconcepibile che quasi nel 2023 dobbiamo vedere strada come percorsi di guerra e avvisare i parenti del Nord di scendere in treno per via delle condizioni disastrose di un un capoluogo di provincia immersa da voragini come da foto così eloquenti come davanti alla villa…a parte il rischio furto all’ordine del giorno”. Inizia così la lettera denuncia di un cittadino foggiano.

“Siamo in attesa il rifacimento Stradale di Via San Severo una delle artiere principali, come un biglietto da visita da schifo, ma non sappiamo in che anno – aggiunge -, una città letteralmente abbandonata in ogni senso, priva di illuminazione pubblica con il rischio dell’ennesimo omicidio stradale. Se amate la città vogliamo i fatti altrimenti cambiate lavoro”.

I commissari ad inizio ottobre avevano annunciato in pompa magna il piano per il rifacimento (“in pochi mesi”) delle strade più importanti della città. Nel caso dell’arteria citata nella segnalazione, via San Severo, era previsto un intervento di manutenzione straordinaria con “inizio lavori entro il 30 ottobre 2022”, e con una durata di 30 giorni. L’importo complessivo destinato è di circa 427mila euro.