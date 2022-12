Bikers dal cuore grande, i ragazzi di “Mattinata On The Road” donano regali ai bimbi ricoverati a Casa Sollievo

“Per noi ragazzi del gruppo ‘Mattinata On The Road’, appassionati di due ruote, è difficile spiegare l’emozione, la gioia e la soddisfazione che si prova nel regalare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie che vivono questi giorni di feste lontani da casa. Sempre con il cuore, vicini a chi soffre”.

Gesto di beneficenza del gruppo di bikers per tutti i bambini ricoverati nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. A loro sono stati regalati doni ma soprattutto tanto affetto.