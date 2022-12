Donna investita a Foggia, la figlia in lacrime: “Lui festeggia il Natale mentre mia madre è in un letto di ospedale”

“Questa persona incivile sta seduta a mangiare e a farsi la vigilia di Natale tranquillamente. La mia mamma è ricoverata con trauma cranico ed emorragie interne, sotto choc, sola in un letto di ospedale invece di stare con la sua famiglia. Lui poi è andato dritto, sparendo dalla nostra vista. Ti voglio dare un consiglio: costituisciti. Sto parlando di un giovane senza casco, a bordo di uno scooter scuro, forse un 150 che ha investito la mia mamma e ha pensato bene di andare via. Condividete il più possibile il mio video, aiutatemi. Poco più avanti, in via Telesforo, un ragazzo è stato investito e purtroppo ha perso la vita. È successo a mia madre, ma può succedere a tutti. Mettetevi la mano sul cuore e aiutatemi a trovare questa persona”.

Sono queste le drammatiche, espresse di un video, di Valentina, figlia di una donna investita il 22 dicembre scorso attorno alle 20 in via Martiri di Via Fani a Foggia, in corrispondenza della rotatoria dell’ospedale.