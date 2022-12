Dove andare alle superiori? L’Istituto Alberghiero di Vieste si presenta agli alunni delle medie: “Tante opportunità”

È un periodo molto delicato per gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie. A breve dovranno scegliere quale scuola superiore iscriversi. L’Ipeoa Enrico Mattei di Vieste, lo storico istituto alberghiero tra i più professionali d’Italia, ha organizzato le giornate di orientamento. L’iniziativa è organizzata dalla rete territoriale nell’ambito del Sistema Regionale di Orientamento dove sono accolti studenti e docenti delle classi II e III media che frequentano per l’anno scolastico 2022/2023 gli istituti scolastici di I grado della città di Vieste.

Lo scopo – spiegano il preside Francesco Iocolo e la referente del progetto Lucia Piemontese – è di accompagnare i ragazzi e le ragazze in un percorso di orientamento alla scelta delle superiori che è ormai parte integrante del processo educativo e formativo. La nostra scuola propone un percorso didattico articolato in cinque anni in cui sono presenti diverse discipline. Le opportunità sono davvero tante ad iniziare dall’accesso a tutte le facoltà universitarie e corsi post diploma. Si diventa direttore d’albergo, si possono aprire attività enogastronomiche in proprio, insegnare nelle scuole professionali. Inoltre i nostri studenti usufruiscono di vitto e alloggio, assistenza allo studio alle attività pomeridiane e serali del personale educativo”.