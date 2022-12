Puglia, via al progetto ‘Drone-Tech’ per scoprire discariche abusive

Individuare rifiuti illegali e discariche abusive utilizzando droni per l’acquisizione delle immagini e applicazioni basate su intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico degli accumuli: è questo l’obiettivo dell’ accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele per dar vita al progetto ‘Drone-Tech’.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del ‘Bando industriale 2022′, sarà realizzata in collaborazione tra il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) e l’ Università di Bari per l’Italia, e High Lander Aviation e Sightec per Israele.

Il problema dei rifiuti abbandonati è rilevante nelle aree urbane e periferiche. Le difficoltà che il progetto intende risolvere, si legge in una nota, “riguardano la lentezza e il costo dell’individuazione degli accumuli”. L’uso dei droni permetterà, viene precisato, “di monitorare automaticamente in tempi molto più brevi e con costi molto minori ampie aree territoriali”. L’uso dell’intelligenza artificiale, che sfrutta i dati raccolti con speciali sensori aviotrasportati, permetterà invece “di individuare e riconoscere la tipologia degli accumuli rendendo più efficaci ed efficienti le operazioni di rimozione”.

“Il consolidamento della nostra collaborazione con i partners israeliani ci aiuta a stare vicino ai livelli più alti di innovazione e ci permette – afferma il presidente del Dta, Giuseppe Acierno – di rafforzare collaborazioni con un Paese che rappresenta l’eccellenza mondiale nel campo dei droni”. “Siamo al contempo – aggiunge – contenti dell’essere stati ritenuti idonei al programma di cooperazione industriale Italo-Israeliano sostenuto dal ministero degli Esteri”. (ANSA)