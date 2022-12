Tragedia nel Foggiano, uomo uccide la moglie ad Apricena. Sul posto accorrono i carabinieri

Femminicidio questa mattina, ad Apricena, dove un uomo ha ucciso la moglie. Il delitto è avvenuto nell’abitazione della coppia in zona Sacra Famiglia. L’uomo, un 54enne, stando ai primi accertamenti, avrebbe sparato con un’arma da fuoco. Per la donna, 44 anni, ferita al torace, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Il responsabile si è inizialmente barricato in casa, poi si è arreso costituendosi. Indagini sul movente.