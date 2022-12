Qatargate, il Pd sospende Cozzolino. Un tempo era di casa a Manfredonia, sostenuto dal gruppo sipontino

C’è anche la provincia di Foggia, con oltre 7400 voti nel 2014, nel bottino elettorale per il Parlamento europeo del piddino campano Andrea Cozzolino, il terzo uomo dell’inchiesta “Qatargate” che sta facendo franare le istituzioni europee.

Il suo nome era sostenuto nel 2014 e anche successivamente nel 2020 dall’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi e dal gruppo sipontino che si opponeva alle allora renziane Pina Picierno, supportata da Raffaele Piemontese, ed Elena Gentile. Cozzolino fu anche ospite dell’allora Luc, il laboratorio urbano del Golfo, mentre aveva ricevuto un avviso di garanzia per una sua potenziale compromissione in traffico di rifiuti. Un’altra frangia dem, poi in parte confluita in Articolo 1, capeggiata da Sabino Colangelo e da Alfonso de Pellegrino, sosteneva invece Massimo Paolucci.

Oggi si è riunita, in via telematica, la commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico. I componenti hanno deliberato di sospendere cautelativamente Andrea Cozzolino dall’albo degli iscritti e degli elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte. E ciò fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della Magistratura relative allo scandalo “Qatargate”. Lo comunica lo stesso partito.

“È una roba scandalosa; se confermata è vergognosa, da voltastomaco. Dobbiamo rimettere al centro la questione morale”. Così Stefano Bonaccini a Roma per un evento con Matteo Ricci ha commentato il “Qatargate” e la sospensione di Andrea Cozzolino da parte del partito.