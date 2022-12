Giovanna uccisa dal marito, poi l’uomo si barrica in casa ma i carabinieri lo arrestano. Il femminicidio ad Apricena

Si chiamava Giovanna Frino (in foto) la donna di 44 anni uccisa oggi dal marito nell’abitazione della coppia ad Apricena. La vittima è stata ferita mortalmente a colpi d’arma da fuoco. Autore del femminicidio il coniuge 56enne, guardia giurata. Dopo il femminicidio, l’uomo si è asserragliato in casa. Successivamente i carabinieri lo hanno convinto ad uscire dopo una negoziazione andata avanti per alcuni minuti. Il femminicidio è avvenuto attorno alle 12. La coppia aveva figli. Indagini in corso per risalire al movente.

