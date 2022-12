Camminata antiracket a Foggia, Tano Grasso e Prefetto per le vie del commercio. “C’è più consapevolezza”

Il prefetto di Foggia Maurizio Valiante insieme a Tano Grasso e ai membri dell’associazione Antiracket Fratelli Luciani, presieduta dall’imprenditore Alessandro Zito, hanno incontrato commercianti e operatori economici nell’arteria cittadina foggiana che da Corso Garibaldi sede della Prefettura percorre Via Vittime Civili, storica via del commercio.

È la manifestazione Natale antiracket della FAI per ricordare che lo Stato è sempre dalla parte dei commercianti che denunciano e si oppongono nel pagare il pizzo in questo particolare momento dell’anno quando gli estorsori con maggiore forza ed insistenza chiedono la tassa di sovranità.

“La criminalità organizzata morde, ma tra i commercianti c’è molta consapevolezza. Qualcuno ha già preso contatti con l’associazione” confidano Grasso e Lazzaro D’Auria, l’imprenditore simbolo della lotta alla mafia.

“I settori più colpiti sono l’edilizia, il commercio all’ingrosso ma anche l’abbigliamento dove spesso al posto del denaro i mafiosi cercano merce e si riforniscono di vestiti, calzature e maglioni”.

L’associazione ha in mente alcune iniziative per incrementare le denunce. Tra tutte anche un circuito di negozi virtuosi dove spendere boicottando chi non aderisce al no pizzo.