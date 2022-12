Cozze, anguille e cefalo: Lacus approda a Cagnano Varano. “La terra dei laghi è una grande opportunità”

Mani in pasta con le Mamme dei Vicoli, escursioni, dimostrazioni di pesca, laboratori e show cooking: a Cagnano Varano approda “Lacus, la terra dei laghi”, il progetto lanciato dal Comune di Lesina che unisce le più grandi lagune della Puglia.

Le attività, a cura della Proloco, si inseriscono nel cartellone dell’evento targato PugliaIdea, inaugurato giovedì 8 dicembre e in programma fino al 10 dicembre. Lo chef Michele Abruzzese di Catamè, il Presidente dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata Mario Falco e lo chef Antonio Sanzone hanno preparato i piatti della tradizione lagunare con cefalo, cozze e anguille. Le Mamme dei Vicoli hanno insegnato tecniche e segreti della pasta fresca.

“Lacus, la terra dei laghi” è anche il brand simbolo della sinergia tra i comuni lagunari di Lesina e Cagnano Varano. Il sindaco di Cagnano Michele Di Pumpo ha subito condiviso la proposta del collega Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina.

“Lacus è una grande opportunità per il nostro territorio, perché valorizza due specchi acquei che per anni non hanno ricevuto una giusta promozione – ha affermato l’assessore al Turismo e alle Politiche Lagunari del Comune di Cagnano Varano Michele Coccia -. Sono eventi che fanno bene alle comunità della terra dei laghi, all’intera provincia, alla regione e al patrimonio lacuale nazionale. Per noi, i laghi di Varano e Lesina sono una grande risorsa. Devono essere il grande movente di tutte le azioni di valorizzazione del nostro Gargano”.

“Lacus, la terra dei laghi” è un progetto co-finanziato dal Parco Nazionale del Gargano, presentato dal Comune di Lesina, in collaborazione con il Comune di Cagnano Varano, in risposta all’Avviso Pubblico per il sostegno ad iniziative per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari nell’ambito del “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare per gli anni 2022/2023”.