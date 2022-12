Tragico incidente stradale in provincia di Foggia, morti due giovani di 18 e 19 anni. Da inizio anno 54 vittime

Ancora un incidente stradale mortale in provincia di Foggia: due giovani, un 18enne e un 19enne, sono deceduti dopo che l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata ed è finita contro un albero di ulivo. È successo nella tarda serata di ieri lungo la provinciale 95 che collega Cerignola a Candela. Da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola e il personale dell’elisoccorso di Alidaunia. Dall’inizio dell’anno, in provincia di Foggia, le vittime della strada sono 54. (foto archivio)